POL-HRO: Brand im Van der Valk Resort Linstow

Linstow (LK Rostock) (ots) -



Der Brandmeldeanlage des Van der Valk Resorts Linstow ist es zu

verdanken, dass bei einem nächtlichen Brand in der Plaza des Hotels

nichts Schlimmeres passiert ist.



Am 19.05.2023 kam es gegen Mitternacht zum Ausbruch eines Brandes,

dessen Ursache aktuell noch ungeklärt ist. Bei Eintreffen der

Feuerwehr hatte sich das Feuer bereits in der Plaza ausgebreitet. In

der Folge mussten 150 Gäste des Haupthauses evakuiert werden und bis

zum Abschluss der Löscharbeiten vor dem Gebäude verweilen.



Durch das Feuer wurden sowohl die Snack Bar als auch ein angrenzender

Bekleidungsshop beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von

ca. 150.000 EUR.



Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nachdem 27 Kameraden*innen

der Feuerwehren aus Linstow, Krakow am See und Hohen Wangelin das

Feuer gelöscht und die Räumlichkeiten gelüftet hatten, konnten die

Gäste in ihre Zimmer zurückkehren.



Zur Klärung der Brandursache wird ein Brandursachenermittler zum

Einsatz kommen.



Denise Trabert

Polizeirevier Teterow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell