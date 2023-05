Polizei Schleswig-Holstein bittet um Mithilfe bei Vermisstensuche

Details anzeigen Vermisste Person Ackva Vermisste Person Ackva

Seit Mittwoch, den 17.05.2023, wird Frederick Ackva aus Schleswig-Holstein vermisst. Der 31-Jährige zog zunächst von seiner Betreuungseinrichtung auf Fehmarn in ein Hotel in Lübeck und bestieg nach bisherigen Erkenntnissen am Hauptbahnhof Lübeck eine Bahn in Richtung Bad Kleinen. Ob er hier angekommen ist, ist nicht bekannt.Herr Ackva benötigt aufgrund einer Erkrankung medizinische Hilfe.

Der 31-Jährige ist 1,80 m groß, von normaler Statur und hat eine Stirnglatze. Die Haare sind sonst braun und an den Seiten kurzgeschoren. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine dunkle Jogginghose, einen dunklen Pullover mit Reißverschluss sowie ein weißes T-Shirt. Zudem führt er einen Rucksack mit sich.

Wer Hinweise zum Verbleib der Person geben kann, wird gebeten sich bei der Einsatzleitstelle der Polizei Lübeck unter 0451-29079950 oder der Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck unter 0451-131-2006 oder unter -2015 zu melden.

C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle Rostock