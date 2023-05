POL-NB: Vorsicht: Viele Radfahrer sind unterwegs

Landkreis MSE (ots) -



Ab dem heutigen Abend werden zahlreiche Fahrradfahrer auf den Straßen des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte unterwegs sein, da sie im Rahmen der Mecklenburgischen Seenrunde 100km bzw. 300km mit dem Fahrrad durch unseren Landkreis fahren. Die Fahrradfahrer nehmen dabei am öffentlichen Straßenverkehr teil und müssen sich auch an die Verkehrsregeln halten.



Wir bitten um gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer!



Zudem bitten wir die Rundfunksender um regelmäßige Durchsagen über das besondere Sportereignis und der damit verbundenen zahlreichen Fahrradfahrer auf unseren Straßen des Landkreises MSE ab dem heutigen Abend und insbesondere am morgigen Samstag, den 20.05.2023.



