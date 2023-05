POL-SN: Polizeihubschrauber bei Suchmaßnahmen der Polizei eingesetzt

Schwerin (ots) -



Am Mittwochabend kam der Polizeihubschrauber bei der Suche einer vermissten Person zum Einsatz.Gegen 16:30 Uhr meldete sich eine Schwerinerin bei der Polizei, da sie ihren dement kranken Mann vermisse. Die Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen ein, hierzu wurde die Wasserschutzpolizei angefordert. Der Polizeihubschrauber wurde ebenfalls in den Einsatz integriert. Die Entwarnung kam gegen 20:15 Uhr als Polizeikräfte den Mann wohlbehalten in Friedrichsthal angetroffen haben.



