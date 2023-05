POL-NB: Gefährliche Körperverletzung zwischen zwei Personengruppen

Malchin (ots) -



Am 19.05.2023 gegen 01:30 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen zwei Personengruppen in der Goethestraße in Malchin gemeldet. Als die Beamten des Polizeireviers Malchin und Polizeihauptreviers Demmin vor Ort eintrafen, bestätigte sich der Sachverhalt. Nach jetzigem Kenntnisstand kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer vierköpfigen und einer fünfköpfigen männlichen Personengruppe, bei welcher insgesamt fünf Personen (aus beiden Personengruppen) verletzt wurden. Derzeit sind noch nicht alle Beteiligten namentlich bekannt. Die bekannten Personen sind männlich, zwischen 18 und 54 Jahre alt.



Zwei Personen hatten Schnittverletzungen an der Hand, wobei eine Person ins Krankenhaus verbracht wurde, da die Schnittwunde genäht werden musste. Zwei weitere Personen hatten Schmerzen in den Augen, da sie mit Pfefferspray angesprüht wurden. Eine weitere Person hatte Rötungen im Gesicht. Diese Verletzungen konnten vor Ort ambulant behandelt werden.



Die Polizeibeamten konnten ein Messer und ein Pfefferspray auffinden und sicherstellen. Zudem haben die Beamten eine Taschenlampe mit Elektroschocker sichergestellt.



Zum genauen Tathergang konnten die Personen keine genauen Angaben machen. Die festgestellten Personen waren alle alkoholisiert, wobei die Promillewerte zwischen 1,04 und 1,91 Promille lagen.



Die Ermittlungen wegen der Körperverletzung wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin aufgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen werden auch die Einzelheiten zum Tathergang geklärt.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell