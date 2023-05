POL-GÜ: Herrentag 2023 - Polizeiinspektion Güstrow zieht Bilanz

Güstrow (ots) -



Im Nachgang des diesjährigen Einsatzgeschehens rundum den sogenannten "Vater-/Herrentag" zieht die Polizeiinspektion Güstrow eine durchwachsene Bilanz.



So verzeichneten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der sechs Polizeireviere im Landkreis Rostock insgesamt 108 Einsatzanlässe, 14 weniger als im Vorjahr.



Positiv zu bewerten ist die geringe Anzahl der alkohol- oder rauschmittelbedingten Verkehrsordnungswidrigkeiten und -straftaten. Die eingesetzten Polizeikräfte verzeichneten lediglich zwei Sachverhalte dieses Deliktsbereiches, bei denen zum Einen ein vermeintlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehender Fahrzeugführer gleich mehrere parkende Fahrzeuge streifte und zum Anderen ein 18-jähriger Heranwachsender einen E-Scooter unter Alkoholeinfluss (1,89 Promille) fuhr. Bei dem zuerst genannten Verkehrsunfall wird der entstandene Sachstanden auf circa 7500 Euro geschätzt.



Negativ hervorzuheben sind jedoch zwei, nach aktuellem Ermittlungsstand unabhängig voneinander begangene Raubdelikte im Stadtgebiet von Güstrow, welche sich zum Nachteil zweier 33 sowie 36 jähriger, männlicher Personen ereigneten. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse wurden beide Geschädigte jeweils durch mehrere Personen unvermittelt angegriffen und ihrer mitgeführten Gegenstände beraubt. Während der 33-jährige Mann mit leichten Gesichtsverletzungen vor den unbekannten Tätern fliehen konnte, musste der 36-jährige Geschädigte mit dem Verdacht mehrerer Rippenfrakturen sowie eines Schädelhirntraumas im Klinikum Güstrow aufgenommen werden.



Weitere Einsatzanlässe ergaben sich vorwiegend aufgrund gemeldeter Ruhestörungen, welche jeweils ohne polizeiliche Folgemaßnahmen befriedet werden konnten.



Die weiterführenden Ermittlungen zu den o.g. Straften obliegen nun der Kriminalpolizei in Güstrow.



