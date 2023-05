POL-HRO: Polizei sucht 81-jährige Frau im Bereich Teterow

Teterow (ots) -



Seit dem heutigen Donnerstag, 18.05.2023, sucht die Polizei eine

vermisste 81-jährige Frau in Teterow.

Weitere Informationen zur Vermissten befinden sich auf der Homepage

der Landespolizei M-V unter dem Link: https://t1p.de/xs400



Hinweise nehmen das Polizeirevier in Teterow unter der TelNr.:

03996-1560 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Hinweise

können zudem über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de an die

Polizei gerichtet werden.



