POL-NB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Am 18.05.2023 gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der B110, zwischen

der Kreuzung Mellenthin und der Abfahrt Lieper Winkel, auf Höhe

Einfahrt Stolper Landweg ein Verkehrsunfall mit Personen- und

Sachschaden, bei dem insgesamt drei Motorräder involviert waren. Der

57-jährige Führer einer Harley-Davidson befuhr die B110 in Richtung

Mellenthin innerhalb einer Kolonne von ca. 30 Motorrädern. Die vor

ihm fahrenden Motorradfahrer mussten aus unbekannter Ursache

verkehrsbedingt abbremsen. Infolge eines zu starken Bremsmanövers

verlor der 57-jährige Deutsche die Kontrolle über sein Fahrzeug und

kam mit diesem zu Fall. Dabei zog er sich schwere zu und mit dem

Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Greifswald verbracht. Das

Fahrzeug selbst wies leichte Schäden auf und blieb fahrbereit. Zwei

folgende Motorradfahrer, beide 58 Jahre alt und deutsch, bremsten

aufgrund des gestürzten Fahrers ab und kamen ebenfalls zu Fall. Dabei

wurden lediglich deren Motorräder leicht beschädigt, blieben jedoch

fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.500EUR. Die

Fahrbahn war kurzzeitig vollgesperrt. Auch nachdem der Verkehr

halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde, bildete sich

aufgrund des Feiertags- und Anreiseverkehrs auf die Insel Usedom ein

erheblicher Rückstau.



