POL-NB: Quadfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 18.05.2023, gegen 11:00 Uhr ereignete sich auf einem Feldweg

zwischen Sülten und Bredenfelde (bei Stavenhagen) ein schwerer

Verkehrsunfall. Mehrere Quadfahrer fuhren in Kolonne den Feldweg

entlang. Aus bisher ungeklärter Ursache kam einer der Quadfahrer nach

rechts vom Weg ab und kollidierte mit einem größeren Busch. In der

weiteren Folge überschlug sich das Quad, der 50-jährigen deutschen

Fahrer schleuderte noch einige Meter weiter und blieb in einem

weiteren Busch liegen. Dabei verletzte er sich schwer und wurde ins

Klinikum Neubrandenburg gebracht. Am Quad entstand ein Sachschaden

von ca. 1000 Euro.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell