POL-NB: Alkoholisierter Mann bedroht mutmaßlich zwei Kinder mit einem Messer- Kinder unverletzt

Durch einen namentlich bekannten Zeugen wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg darüber informiert, dass ein offenbar alkoholisierter Mann auf dem Marktplatz in Neubrandenburg zwei Kinder mit dem Messer bedrohen soll.Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall am heutigen Tag, dem 17.05.2023, gegen 17:00 Uhr auf dem Marktplatz im Bereich der Treppen zum HKB/H&M. Der aufmerksame Hinweisgeber konnte zunächst zwei Kinder dabei beobachten, wie diese eine männliche Person schikanierten, woraufhin diese in einigen Metern Abstand ein Messer zog und die Kinder damit bedroht haben soll. Während sich die Kinder (zwischen 9-13 Jahre alt) umgehend in unbekannte Richtung entfernten, wartete der Hinweisgeber auf das Eintreffen der Polizei. Anhand einer Personenbeschreibung konnte der tatverdächtige Mann bekannt gemacht werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von 2,71 Promille. Zudem fanden die eingesetzten Polizeibeamten gleich drei Messer bei dem Mann. In diesem Zusammenhang wurden keine Personen verletzt. Der 36-jährige deutsche Tatverdächtige, der im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wohnhaft ist, hatte ein Einhandmesser und zwei handelsübliche Taschenmesser bei sich. Die Messer wurden in Verwahrung genommen.

Für die rechtlichen Zuwiderhandlungen wurden ein Strafverfahren sowie ein Bußgeldverfahren nach dem Waffengesetz gegen den Mann eingeleitet. Die betroffenen Kinder konnten nicht festgestellt werden.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen sowie die geschädigten Kinder und/oder deren Eltern werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Rufnummer 0395-55825224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder in der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



