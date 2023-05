POL-NB: Pkw-Brand auf der B 109,LK VG

PR Ueckermünde (ots) -



Am 17.05.2023, gegen 20:10 Uhr kam es zu einem Pkw Brand, bei dem ein Fahrzeug inklusive Fahrradanhänger vollständig ausbrannte.

Der 62-jährige Fahrer eines Pkw Renault Megane,Baujahr 2009, befuhr die B 109 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Ferdinandshof. Nach Aussagen des Fahrzeugführers schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorraum. Der deutsche Fahrzeugführer aus dem Landkreis Ober-Spree fuhr auf den Standstreifen, verließ sein Auto und informierte Polizei sowie die Feuerwehr. Der Pkw brannte vollständig aus.Nach gegenwärtigen polizeilichen Erkenntnissen führte ein technischer Defekt zu diesem Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Der Einsatz der Feuerwehr, das Abschleppen sowie die Reinigungsarbeiten erforderten eine Voll- bzw. Teilsperrung der Fahrbahnen bis ca 22:15 Uhr. Ein Baum wurde durch den PKW-Brand geringfügig in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.100 Euro.



