POL-HRO: Zeugenaufruf zu Landfriedensbruch und Raub am Werftdreieck Rostock

Rostock (ots) -



In der Nacht vom 17.05. auf den 18.05.2023 kam es gegen 22:55 Uhr am

Werftdreieck in Rostock zu einem Landfriedensbruch in Verbindung mit

einem Raubdelikt.



Die fünf Geschädigten waren äußerlich als Anhänger unterschiedlicher

Berliner Fußballclubs erkennbar. Sie waren auf dem Weg von der

Haltestelle Holbeinplatz in Richtung Neptunallee. Dabei waren sie

zunächst in einem freundschaftlichen Gespräch mit ihnen fremden

Personen, bei denen es sich nach den Aussagen um Anhänger des FC

Hansa Rostock handelte. Im Bereich Werftstraße Ecke Max-Eyth-Straße

näherten sich plötzlich - scheinbar auf Kommando - mehrere weitere

Personen. Augenscheinlich gehörten die Personen zusammen. Die

Personengruppe griff die fünf Personen körperlich an und forderte

einen der Geschädigten zur Herausgabe seines Fanshirts auf. Später

stellten die Geschädigten fest, dass auch ein Mobiltelefon im Rahmen

der Auseinandersetzung entwendet wurde. Einer der Geschädigten wurde

leicht verletzt. Die übrigen vier Geschädigten blieben unverletzt.



Die Polizei fahndete unmittelbar mit mehreren Streifenwagen nach den

Tatverdächtigen, konnte diese jedoch nicht mehr feststellen. Es wird

nun wegen Landfriedensbruch, räuberischer Erpressung und gefährlicher

Körperverletzung ermittelt. In diesem Zusammenhang bittet die

Rostocker Polizei um Mithilfe bei der Fahndung nach den Tätern.



Wer hat am Mittwochabend zwischen 22:45 - 23:00 Uhr im Bereich

Holbeinplatz - Max-Eyth-Str. - Werftstraße den Übergriff beobachtet

oder relevante bzw. flüchtende Personen gesehen? Möglicherweise sind

die Tatverdächtigen vorher bzw. nachher im nahegelegenen Club

"Bunker" eingekehrt.



Von zwei Personen liegen folgende Beschreibungen vor:



1. Person: ca. 20-25 Jahre, 1,85 - 1,90m groß, Brillenträger, kurze

dunkle Haare mit Seitenscheitel, leichter Bartwuchs, dunkel

gekleidet. NorthFace Jacke, Lonsdale Jogginghose



2. Person: ca. 20-25 Jahre, etwas kleiner als die erste Person, kurze

blonde Haare, Jogginghose mit weißen Streifen



Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter

der Tel.nr. 0381 - 4916 16 16 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen.





Kai Schmechel / Lars Abrutat

Polizeihauptrevier Rostock - Reutershagen / Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell