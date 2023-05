POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzen Personen

Grevesmühlen/ Klütz (ots) -



Am 17.05.2023 kam es gegen 15:30 Uhr auf der L03 zwischen Damshagen

und Klütz zu einem schweren Verkehrsunfall.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 59-jährige Fahrer eines PKW

Mercedes die L03 in Richtung Klütz, als er aus bisher unbekannter

Ursache von seiner Fahrspur abkam und auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem PKW VW Golf eines

63-jährigen Fahrzeugführers. Infolge dessen wurden die beiden

Fahrzeugführer, welche sich jeweils allein im Fahrzeug befanden,

schwer verletzt. Der Fahrer des VW war zum Unfallzeitpunkt nicht

angeschnallt und wurde auf Grund seiner schweren Verletzungen mittels

Rettungshubschrauber in die Uniklinik Lübeck verbracht.



Im Zuge der Unfallaufnahme kam auch ein Sachverständiger der DEKRA

zum Einsatz. Die L03 war am Unfallort für mehrere Stunden voll

gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 EUR.



Tom Freimann/ Lars Abrutat

Polizeirevier Grevesmühlen/ Einsatzleitstelle Rostock



