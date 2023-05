POL-NB: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen durch Zeigen des sogenannten ´Hitlergrußes´ in Sassnitz

PR Sassnitz (ots) -



Der Vorfall ereignete sich am 17.05.2023 gegen 19:40 Uhr in 18546 Sassnitz, Mukraner Str. 1c im dortigen REWE-Markt. Mitarbeiter des REWE-Marktes hatten die Polizei alarmiert, die wenig später auch einen der Beteiligten, einen 44-Jährigen aus Berlin, stellen konnte. Der 44- jährige deutsche Staatsbürger stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest ergab 1,72 Promille. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Außerdem erhielt er einen Platzverweis und ein Hausverbot für den Supermarkt.



