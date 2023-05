LWSPA M-V: Maritime Safety Days - Sportboot-Kontrollwoche im wasserschutzpolizeilichen Nordverbund

Details anzeigen Marítime Safety Days Logo Marítime Safety Days Logo

Die Wasserschutzpolizeien der Länder Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern starten am 18. Mai in die nächste gemeinsame Themenkontrollwoche in diesem Jahr. Dabei stehen die privaten und gewerblich genutzten Sportboote im Fokus.

Die "Maritime Safety Days" sind verstärkte präventive wasserschutzpolizeiliche Kontrollen aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf dem Wasser. Das Ziel dabei ist die Verhütung von Beeinträchtigungen und Schädigungen im Schiffs- und Sportbootverkehr.

Die jeweiligen Wasserschutzpolizeien werden eigenständig fortlaufend berichten.



