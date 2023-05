POL-SN: Straßenbahnfahrer nach körperlichem Angriff schwer verletzt

Schwerin (ots) -



Am heutigen Morgen wurde in Schwerin ein Straßenbahnfahrer durch einen körperlichen Übergriff schwer verletzt: Gegen 9.05 Uhr bestieg laut ersten Erkenntnissen ein 36-jähriger Mann die Straßenbahn an der Haltestelle Dreescher Markt und begann, Fahrgäste zu beschimpfen. Der 41-jährige Fahrer der Straßenbahn hätte dann versucht, beruhigend auf den Störer einzuwirken.



Daraufhin schlug der Tatverdächtige den Fahrer nach jetzigem Kenntnisstand unvermittelt nieder und verletzte ihn dadurch schwer. Der Geschädigte musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen wurden nach jetzigem Kenntnisstand nicht geschädigt.



Der Tatverdächtige konnte von Polizeikräften noch vor Ort angetroffen werden.



Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass sich der polizeibekannte Tatverdächtige zum Zeitpunkt der Tat in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben könnte, so dass er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht wurde. Das Schweriner Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen gegen den russischen Staatsangehörigen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Der Geschädigte verfügt über die deutsche Staatsangehörigkeit.



