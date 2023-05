POL-HST: Lkw-Unfall bei Karnin führt zu Behinderungen der B 105 - Umleitung

Details anzeigen Bildquelle: Polizei Stralsund Bildquelle: Polizei Stralsund

Am heutigen Mittwochmorgen, dem 17.05.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 105 und Landesstraße 212.



Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 06:00 Uhr ein 29-jähriger deutscher Fahrer eines Lastkraftwagens mit Anhänger die B 105 aus Richtung Rostock kommend in Richtung Stralsund und wollte an besagter Kreuzung nach links abbiegen. Hierbei kippte aus bisher ungeklärter Ursache der Lkw um, der Anhänger blieb stehen. Ein Teil der Ladung (Altpapier) verteilte sich auf der Fahrbahn. Der Fahrer verletzte sich schwer aber wohl nicht lebensbedrohlich. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung des Lkw wurde die Unfallstelle mehrstündig gesperrt (mit Stand 09:45 Uhr noch teilweise gesperrt).



Für die Einsatzkräfte erschwerend kam hinzu, dass es vor Ort augenscheinlich einen Störer gab, der mehrfach in den Einsatzbereich eindrang und trotz Aufforderung sowohl von Kameraden der Feuerwehr als auch durch die Polizei, die Störungen nicht unterließ. Letztlich musste ein Platzverweis gegen den 64-jährigen Deutschen ausgesprochen werden.



Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an das richtige Verhalten an Einsatz- oder Unfallstellen:



- Vorrausschauend Fahren, Abstand einhalten, Rettungsgasse bilden

und freihalten

- Sind noch keine Einsatzkräfte vor Ort, Notruf wählen und vor Ort

Hilfeleistung geben

- Sind bereits Einsatzkräfte vor Ort und wird an der Unfallstelle

vorbeigeleitet, heißt es zügig fahren und nicht stehen bleiben,

aber auch nicht drängeln oder gar überholen

- Einsatzkräfte nicht behindern und den Anweisungen von Polizei

und Einsatzkräften unbedingt Folge leisten

- Keine Fotos oder Videos an der Unfallstelle machen!

Gegebenenfalls macht man sich strafbar.



