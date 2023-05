POL-LWL: Fahrer überschlägt sich mit Quad und wird leicht verletzt

Spornitz (ots) -



Auf der B 195 bei Spornitz hat sich am Dienstagnachmittag ein 41-jähriger Mann mit seinem Quad überschlagen und sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Angaben des Fahrers zufolge habe er auf Grund von starkem Seitenwind die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei daraufhin mit seinem Quad nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort habe sich der Fahrer dann ein Mal mit seinem Quad überschlagen, bevor das Fahrzeug anschließend an der Bankette zum Stehen kam. Der Verunglückte erlitt hierbei leichte Verletzungen am Sprunggelenk. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Quad, welches nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro



