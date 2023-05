POL-GÜ: Fund einer leblosen Person im Stadtgraben Güstrow

Güstrow (ots) -



Gegen 06:30 Uhr wurde am heutigen Dienstag eine männliche, leblose Person im Güstrower Stadtgraben aufgefunden. Ein Passant wurde im Bereich der Neuen Wallstraße auf den leblosen Körper aufmerksam.



Durch die eingesetzten Rettungskräfte konnte jedoch nur noch der Tod der Person festgestellt werden. Bei dem Verstorbenen handelt es sich nach aktuellem Stand der Erkenntnisse um einen 55-jährigen Kasachen.



Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz, um die genauen Umstände des Ablebens des in Güstrow wohnhaften Mannes zu erhellen. Im Nachgang der ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Anzeichen für das Vorliegen einer strafbaren Handlung vor.



Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Güstrow.



