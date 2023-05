POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock Brinckmansdorf

Rostock (ots) -



Am Abend des 16.05.2023 kam es in Rostock Brinckmannsdorf zu einem

Polizeieinsatz. Ein dort wohnhafter 53-jähriger Mann befand sich in

einem psychischen Ausnahmezustand. Da eine Kontaktaufnahme zunächst

nicht möglich war, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass er sich

selbst etwas antut und dass sich möglicherweise Waffen in dem Haus

befinden. Daher wurden Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen. Im

Ergebnis konnten die Einsatzkräfte ihn dazu bewegen, das Haus zu

verlassen und sich ärztlich untersuchen zu lassen.



Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Ob sich in dem Haus

tatsächlich Waffen befanden, wird aktuell ermittelt.



Diese Mitteilung erfolgte mit dem Sachstand vom 16.05.2023, 23:00

Uhr.



Lars Abrutat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell