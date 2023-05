POL-SN: Fahrradausbildung der vierten Klassen - Präventionsarbeit der Polizei

Details anzeigen Fahrraudausbildung der Schüler der Klasse 4a der Schule Nordlichter, Präventionsarbeit der Polizeiinspektion Schwerin Fahrraudausbildung der Schüler der Klasse 4a der Schule Nordlichter, Präventionsarbeit der Polizeiinspektion Schwerin

Eine aufregende und spannende Zeit ist für viele Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen die Radfahrausbildung. In Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht verbringt unser Präventionsbeamter Stefan Nimke zurzeit viele Stunden im Verkehrsgarten in der Perleberger Straße. Das Erlernen von theoretischem Grundwissen der Verkehrssicherheit gehört zum Bestandteil des Schulunterrichts. Neben der Theorie werden zudem die Fähigkeiten und Fertigkeiten als Radfahrer geübt.

Mit dem vollendeten zehnten Lebensjahr müssen Kinder mit dem Fahrrad den Radweg oder die Fahrbahn benutzen. Umso wichtiger ist es, dass die Schülerinnen und Schüler sich sicher und verantwortungsbewusst im Straßenverkehr bewegen können. 16 Schweriner Grundschulen beteiligen sich an dem Angebot und werden mit den Kindern der vierten Klassen zumindest zur Abschlussprüfung nach Neu Zippendorf fahren. Sowohl Lehrer als auch Eltern können mit den Kindern zuvor im Verkehrsgarten üben, so Frédéric Batonnet von der Schweriner Verkehrswacht. Manche Schulen nutzen hierfür auch den Schulhof, so die Erfahrung der Präventionsbeamten.

2022 begleitete Stefan Nimke knapp 950 Schülerinnen und Schüler in der Fahrradausbildung. "Wir möchten den Kindern helfen, sichere und verantwortungsbewusste Fahrradfahrer zu werden, um Unfälle zu vermeiden und den Straßenverkehr insgesamt sicherer zu gestalten." so Stefan Nimke.

Die Polizei Schwerin ist sich sicher, dass die Fahrradausbildung einen positiven Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr leistet und dass die Kinder dadurch zu verantwortungsbewussten und sicheren Fahrradfahrern heranwachsen.



