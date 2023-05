POL-HRO: Graffiti an Parteibüro festgestellt

Wismar (ots) -



Am Dienstagmittag erhielt die Polizei Kenntnis über Schmierereien an

einem Parteibüro in der Wismarer Altstadt.



Am Büro der Kreisgeschäftsstelle der Partei Alternative für

Deutschland wurden an den Fensterscheiben des Seiteneingangs zwei

Schriftzüge sowie ein Symbol in gelbbrauner Farbe festgestellt.

Besprüht wurden insgesamt drei Fensterscheiben in einer jeweiligen

Größe von circa 85x100 Zentimeter.



Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Die weiteren

Ermittlungen hat der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion

Schwerin übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell