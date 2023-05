POL-SN: Polizeibekannter 20-Jähriger hantiert mit pistolenähnlichem Gegenstand - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Nachmittag kam es in einem Schweriner Supermarkt zu einem Vorfall mit einem pistolenähnlichen Gegenstand, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht:



Gegen 15.00 Uhr wurde das Wachpersonal eines Supermarktes in der Mecklenburgstraße in Schwerin auf eine mehrköpfige Personengruppe im Verkaufsraum aufmerksam, aus der heraus ein Heranwachsender mit einem pistolenähnlichen Gegenstand hantierte.



Dabei wurde der Gegenstand ersten Erkenntnissen nach auch kurzzeitig auf eine unbeteiligte Kundin gerichtet. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die Personen bereits entfernt.



Der polizeibekannte 20-jährige Heranwachsende konnte im Zuge der Ermittlungen rasch von der Polizei bekanntgemacht und im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen am Abend angetroffen werden.



Trotz sofort eingeleiteter Durchsuchungsmaßnahmen, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft und auf Anordnung des Amtsgerichts Schwerin auch die Wohnung des deutschen Tatverdächtigen umfassten, konnte bisher kein pistolenähnlicher Gegenstand aufgefunden werden.



Das Kriminalkommissariat Schwerin führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz und sucht nun nach Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/ in Verbindung zu setzen.



Insbesondere die mutmaßlich im Supermarkt bedrohte Kundin wird dringend gebeten, sich zu melden.



