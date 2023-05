POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Diebstählen auf Schweriner Baustellen

Schwerin (ots) -



Nachdem es in Schwerin in den zurückliegenden Tagen zu Diebstählen auf Baustellen gekommen ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen:



Im ersten Fall entwendeten Unbekannte in Schwerin-Lankow an der Baustelle eines im Umbau befindlichen MFH an der Lankower Straße in der Zeit vom 13.5. bis zum 15.5. verschiedene Baumaschinen sowie ein Baugerüst. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.



Der zweiter Fall ereignete sich im Zeitraum vom 12.5. bis zum 15.5. in Schwerin-Krebsförden: Hier drangen Unbekannte auf das Baustellengelände eines Möbelgeschäfts an der Umgehungsstraße vor und entwendeten mehrere hundert Meter Kabel. Die Sachschadenshöhe beläuft sich hier auf etwa 700 Euro.



In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat Schwerin die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell