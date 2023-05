Presseeinladung: Christian Pegel bei mehreren Feuerwehren im Land

Landesinnenminister Christian Pegel übergibt am kommenden Freitag, 19. Mai, mehrere Fördermittelbescheide an Freiwilligen Feuerwehren in den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind zu den aufgeführten Terminen herzlich eingeladen.



In Prerow auf dem Darß übergibt der Minister Bürgermeister René Roloff den Bescheid über eine Sonderbedarfszuweisung über rund 200.000 Euro für einen neuen Gerätewagen für die Freiwillige Feuerwehr.

Termin: 9.30 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr, Hafenstraße 17, 18375 Ostseebad Prerow

Danach erhält Detlef Besch, Bürgermeister der Gemeinde Ostseebad Mönchgut auf Rügen, eine Zusage über 150.000 Euro für ein Löschfahrzeug.

Termin: 11.45 Uhr

Ort: 18586 Mönchgut, OT Middelhagen,

Feuerwehr Mönchgut (direkt am Ortseingang)

In der Gemeinde Iven im Landkreis Vorpommern-Greifswald übergibt Christian Pegel am Nachmittag an Bürgermeister Harald Weissig einen Fördermittelbescheid über rund 130.000 Euro, ebenfalls für ein neues Löschfahrzeug.

Termin: 14. Uhr

Ort: 17391 Iven, Dorfstraße

Danach erhält Tilo Lorenz, Bürgermeister in Burg Stargard im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte eine Zusage über rund 100.000 Euro, für einen neuen Gerätewagen.

Termin: 15.15 Uhr

Ort: 17094 Burg Stargard, Marner Str. 106



Zu guter Letzt macht Christian Pegel am Freitag Station in Lenschow nahe Mestlin, um Bürgermeister David Wollgandt die Zusage über eine halbe Million Euro für Umbau und Sanierung der denkmalgeschützten Reithalle zum Feuerwehrgerätehaus zu übergeben.



Termin: 17.45 Uhr

Ort: 19374 Lenschow, Lange Straße 8a