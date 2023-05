POL-HRO: Jugendliche zerstören Ukraineflagge am Rathaus Wismar

Wismar (ots) -



Mehrere unbekannte Jugendliche haben am Abend des 15. Mai die Ukraineflagge am Rathaus Wismar mutwillig zerstört. Am heutigen Morgen wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Die Beamten konnten Spuren sichern, darunter auch Videoaufzeichnungen, die den Vorfall zeigen.



Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



