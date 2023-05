POL-LWL: Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Ganzlin (ots) -



Auf der B 103 bei Ganzlin sind am Montagabend vier Personen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge prallte das Auto einer 35-Jährigen auf einer Straßenkreuzung mit einem PKW-Gespann zusammen. Hierbei wurden die insgesamt vier Insassen beider Fahrzeuge leicht verletzt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten später abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der Kreuzungsbereich an der Landesstraße 17 für ca. 4 Stunden voll gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Ein Vorfahrtsfehler wird derzeit vermutet. Zudem stellten die Beamten beim 64-jährigen Fahrer des PKW-Gespanns fest, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Führen eines PKW mit Anhänger ist. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.



