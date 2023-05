POL-LWL: Autofahrerin bei Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

Groß Rogahn (ots) -



Bei einem Zusammenstoß zweier PKW auf der ehemaligen Deponiestraße bei Groß Rogahn ist am Montagnachmittag eine Person leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 60-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW an einer Einmündung beim Abbiegen mit einem PKW kollidiert sein, dessen Fahrer zum Überholen angesetzt hatte. Die 60-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird mit ca. 11.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.



