POL-HRO: Ergänzung zur Bedrohung zweier Frauen durch einen Unbekannten

Rostock (ots) -



Hinweise zum unbekannten Mann, welcher am Nachmittag des 15.05.2023,

zwei Frauen beim Gassigehen mit ihren Hunden mit einem Messer

bedrohte, richten Sie bitte an den Polizeinotruf, die Onlinewache

unter www.polizei.mvnet.de oder das Polizeirevier Lichtenhagen unter

0381-77070.

Beschrieben wurde ein 40 bis 50 Jahre alter Mann mit kurzen

dunkelgrauen Haaren, dunkler Hose, hellem Basecap sowie einem gelben

Shirt mit Aufdruck.



C. Pohl, Einsatzleitstelle PP Rostock



