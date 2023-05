POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl von den Katalysatoren an drei Fahrzeugen

Waren (ots) -



In der Nacht vom 14.05.2023 zum 15.05.2023 wurden die Katalysatoren von drei Fahrzeugen aus dem Stadtgebiet von 17192 Waren entwendet.



Betroffen sind ein Toyota, welcher auf dem großen Parkplatz in der Hans-Beimler-Straße stand, ein Honda, welcher auf einem Parkplatz auf Höhe Stauffenbergplatz 18 geparkt war und ein Toyota, welcher auf einem Parkplatz in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße stand.



Bislang unbekannte Täter haben an den besagten Fahrzeugen mit bisher unbekanntem Werkzeug den Katalysator abgetrennt und in Gänze entwendet. Der Schaden wird auf jeweils ca. 3.000 Euro geschätzt und somit in den hiesigen drei Fällen auf insgesamt ca. 9.000 Euro.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche vor Ort. Die Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer in der vergangenen Nacht im Stadtgebiet von Waren und insbesondere in den Bereichen der Hans-Beimler-Straße, des Stauffenbergplatzes und der Dietrich-Bonhoeffer-Straße auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der entwenden Katalysatoren geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



