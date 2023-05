POL-LWL: Hoher Sachschaden und eine leicht verletzte Autofahrerin bei Zusammenstoß

Hagenow (ots) -



Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem PKW ist am Montagmorgen in Hagenow eine 34-jährige Frau leicht verletzt worden. Bei dem Zusammenprall, der sich gegen 08 Uhr an einer Einmündung in der Robert-Stock-Straße ereignete, entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die leicht verletzte Autofahrerin kam anschließend in ein Krankenhaus. Ihr PKW musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache, ein Vorfahrtsfehler des Traktorfahrers gilt nach bisherigen Erkenntnissen als wahrscheinlich.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell