POL-GÜ: Polizei stellt fünf Graffiti-Sprayer in Bad Doberan

Bad Doberan (ots) -



Die Polizei aus Bad Doberan konnte mithilfe eines aufmerksamen Zeugen insgesamt fünf Graffiti-Sprayer am Samstagabend (13.05.23) feststellen. Gegen 23:30 Uhr bemerkte der Hinweisgeber, wie fünf Jugendliche diverse Laternen und Mauern im Bereich des Einkaufszentrums beschmierten sowie gegen Verkehrsschilder traten. Die sofort eingesetzten Beamten konnten im Nahbereich insgesamt vier männliche und eine weibliche Tatverdächtige antreffen. Bei der anschließenden Durchsuchung der deutschen Jugendlichen im Alter von 19 bis 23 Jahren wurden diverse Beweismittel, wie Sprayflaschen und Stifte, beschlagnahmt. Der Kriminaldauerdienst aus Rostock kam zum Einsatz und sicherte Spuren vor Ort. Eine Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.



Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei Güstrow.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell