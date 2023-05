POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Schwerin (ots) -



Am Sonntagmittag kam es im Schweriner Stadtteil Neu-Zippendorf zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden sowie anschließender Verkehrsunfallflucht:



Gegen 12.30 Uhr teilten Bürger der Polizei mit, dass der Fahrer eines BMW in der Wittenberger Straße gegen einen Zaun geprallt sei und sich anschließend zu Fuß abgesetzt hätte. Verletzt wurde augenscheinlich niemand; die Sachschadenshöhe liegt bei ca. 3.000 Euro.



Die Schweriner Polizei kam zum Einsatz und führte Ermittlungen an der Halteranschrift des Wagens durch. Ersten Erkenntnissen nach könnte ein 17-jähriger Iraker unbefugt den Wagen seines Vaters in Betrieb genommen und den Unfall verursacht haben.



Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort werden vom Kriminalkommissariat Schwerin durchgeführt. Nun werden Zeugen gesucht: Wer den Unfall beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 in Verbindung zu setzen.



