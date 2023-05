POL-NB: Diebstahl von Motorsteuergeräten etc. von einem Sportboot

Rechlin (ots) -



In der Zeit vom 08.05.2023 bis 12.05.2023 wurde ein Sportboot im Yachthafen Rechlin angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind bislang unbekannte Täter über die Steganlage des Yachthafens in der Fritz-Reuter-Straße in Rechlin auf das betroffene Sportboot Sea Ray Sundacer 320 gegangen und haben von diesem zwei Motorsteuergeräte, ein Kartenplotter, eine Instrumententafel und diverse Papiere entwendet. Der Schaden der entwendeten Gegenstände wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Zeugen, die im Zeitraum vom 08.05. bis 12.05.2023 auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen im Bereich des Yachthafens Rechlin bemerkt haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



