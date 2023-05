POL-LWL: Polizei ermittelt gegen mutmaßlich betrunkenen Unfallverursacher

Boizenburg (ots) -



Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der am Sonntagabend bei Klein Bengerstorf einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend geflüchtet sein soll. Zeugen hatten beobachtet, wie der Fahrer eines PKW Audi kurz vor der Ortschaft Klein Bengerstorf nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Die hinzugerufenen Beamten konnten wenig später das besagte Auto und den mutmaßlichen Fahrer als auch die Zeugen in der Ortschaft feststellen. Ein Atemalkoholtest beim 64-Jährigen ergab einen Wert von 2,07 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und der Führerschein des 64-Jährigen beschlagnahmt. Gegen den mutmaßlichen Fahrer, der vor Ort zunächst abgestritten hatte gefahren zu sein, ermittelt die Polizei jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.



