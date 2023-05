POL-LWL: Manipulierte Kennzeichen am Auto festgestellt - Fahrer hat keine Fahrerlaubnis

Plau am See (ots) -



Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmittag in Plau hat die Polizei am PKW eines 20-jährigen Fahrers manipulierte Kennzeichen festgestellt. Die Kennzeichen waren zum Teil überklebt, sodass sich daraus gefälschte Buchstaben- bzw. Zahlenkombinationen ergaben. Wie sich zudem herausstellte, stand der aus Georgien stammende Fahrer einem Vortest zufolge unter Drogeneinfluss. Auch eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 20-Jährige nicht vorweisen. Zuvor war er mit seinem Auto vor der Polizei geflüchtet, die ihn wegen seiner rasanten Fahrweise kontrollieren wollte. Nachdem die Polizisten mehrfach Anhaltesignale gegeben hatten, stoppte der 20-Jährige schließlich seinen BMW auf einem Feldweg. Gegen den Autofahrer ist Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs und Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis erstattet worden. Zudem wird er sich für das Drogendelikt im Straßenverkehr verantworten müssen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell