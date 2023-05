POL-LWL: Tatverdächtige nach mehreren Ladendiebstählen gestellt

Lübz/ Plau am See (ots) -



Nach drei Ladendiebstählen in Lübz und Plau hat die Polizei am Freitagnachmittag zwei Tatverdächtige stellen können. Die 37 und 41 Jahre alten Beschuldigten sollen gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen aus Geschäften Spirituosen und Tiefkühlware im Gesamtwert von ca. 600 Euro gestohlen haben. In Lübz sollen die aus Georgien stammenden Tatverdächtigen zunächst in zwei Getränkeläden mehrere Flaschen Whisky und Wodka entwendet haben und dann mit einem PKW davongefahren sein. In beiden Fällen konnten sich Zeugen das Autokennzeichen des von den Tätern benutzten Autos merken und es der Polizei übermitteln. Wenig später sind die Diebe erneut aufgefallen, als sie in Plau aus einem Lebensmitteldiscounter etwa ein Dutzend Packungen mit Tiefkühlgarnelen sowie Fischprodukte gestohlen haben. Kurz darauf konnten die Tatverdächtigen nach einem erneuten Hinweis gestellt werden. Gegen die Beschuldigten, bei denen ein Teil des Diebesgutes aufgefunden werden konnte, wurde Strafanzeige wegen Bandendiebstahls erstattet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell