POL-LWL: Zwei schwer verletzte Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen auf der B 195

Boizenburg (ots) -



Auf der B 195 bei Boizenburg sind am Samstagnachmittag zwei Kradfahrer bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden. Zunächst fuhr ein 45-jähriger Motorradfahrer gegen 14.30 Uhr zwischen Gresse und Lüttenmark auf ein vorausfahrenden LKW, dessen Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste, auf. Der Kradfahrer stürzte und erlitt Verletzungen an der Schulter.

Etwa anderthalb Stunden später (gegen 16.00 Uhr) kam ein 21-jähriger Motorradfahrer zwischen Amholz und Vorderhagen eingangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Der 21-Jährige stürzte ebenfalls und verletzte sich schwer. Beide verunfallten Kradfahrer kamen anschließend in umliegende Krankenhäuser.

Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B 195 bei Vorderhagen kurzzeitig voll gesperrt werden. Der geschätzte Gesamtschaden allein bei diesem Unfall wird mit ca. 6000 Euro beziffert. Beide Kräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell