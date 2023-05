POL-NB: Notlandung eines Ultraleichtflugzeuges auf einem Acker bei Pasewalk (LK Vorpommern-Greifswald)

Pasewalk (ots) -



Am 14.05.2023, gegen 16:40 Uhr kam es zu einer Notlandung eines Ultraleichtflugzeuges vom Typ "Ikarus C42" auf einem bewirtschafteten Acker bei Pasewalk. Der 65-jährige Pilot, ein Schweizer Staatsangehöriger, befand sich alleine auf dem Flug von Stendal nach Pasewalk. Einige Kilometer vor dem Erreichen seines Flugzieles, musste er auf Grund von Treibstoffmangel auf einem nahegelegenen Acker notlanden. Der Pilot blieb dabei unverletzt. Am Flugzeug entstand geringer Sachschaden. Die Bergung des Flugzeuges erfolgte durch den Piloten in eigener Zuständigkeit.



