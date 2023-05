POL-NB: Ergänzungsmeldung zur Meldung ´Verletzte bei Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund, im Landkreis Vorpommern-Rügen´ vom 14.05.2023, 14:53 Uhr

Stralsund (ots) -



Am 14.05.2023 befand sich der Brandursachenermittler am Brandort im

Einsatz.

Nach Abschluss seiner Untersuchung konnte er einen technischen Defekt

als Ursache für den Brand ausschließen.

Die Beamten des KDD des Kriminalkommissariats Stralsund haben die

Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung

aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Zum Gesundheitszustand des 8-Monate alten Kindes kann gegenwärtig nur

gesagt werden, dass es schwer verletzt wurde.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell