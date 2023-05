POL-HRO: 24. Bikergottesdienst in Bad Doberan

Bad Doberan (ots) -



Am 14.05.2023 fand in Bad Doberan der 24. Bikergottesdienst statt.

Höhepunkt war die große Ausfahrt, welche von Bad Doberan über

Kröpelin, Neubukow, Kühlungsborn zum Münster in Bad Doberan führte.

Während der großen Ausfahrt kam es auf der L 12 zwischen Neubukow und

Zweedorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Unfallbeteiligt

waren zwei Teilnehmer der Ausfahrt, die mit ihren Kleinkrafträdern in

Folge von Unaufmerksamkeit zusammenstießen.



Beide Fahrzeugführer wurden dabei schwerverletzt und wurden durch

Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen und der Sachschaden beträgt

ca. 1500,00EUR.



Nach Beendigung der Ausfahrt trafen sich deren Teilnehmer zu einem

gemeinsamen Gottesdienst im Doberaner Münster.



Am 24.Bikergottesdienst nahmen ca. 6.000 Kräder teil, wobei sich ca.

5.000 an der Ausfahrt beteiligten.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar



