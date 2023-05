POL-HRO: Syrer geht auf Palästinenser los / Menschenansammlung im Rostocker Schiffbauerring

Rostock (ots) -



Am Abend des 13.05.2023, gegen 22:00 Uhr, kam es im Schiffbauerring

in 18109 Rostock zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen

einer männlichen Person palästinensischer Herkunft und bis zu vier

männlichen Personen syrischer Herkunft. Der 32-jährige männliche

Haupttatverdächtige nutzte zunächst ein Reizstoffsprühgerät und

schlug anschließend mehrfach mit einem Baseballschläger auf den

Geschädigten ein. Hierbei erlitt der geschädigte 41 Jahre alte

Palästinenser unter anderem Verletzungen am Kopf, die sich jedoch als

nicht lebensbedrohlich erwiesen. Er wurde zur Behandlung in ein

Rostocker Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige konnte im Zuge der

sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zeitnah im Umfeld ergriffen

werden. Die Ermittlungen am Tatort wurden zeitweise durch das

Nichtbefolgen polizeilicher Weisungen und einen großen

Menschenauflauf behindert, sodass es eines nachdrücklichen verbalen

Einschreitens seitens der anwesenden Polizeibeamten bedurfte.

Gegen den 32jährigen syrischen Haupttatverdächtigen wurde eine

ANzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die

Ermittlungen zu den Tatbeteiligungen weiterer Personen laufen.



Torsten Fülkell

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Lichtenhagen



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell