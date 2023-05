POL-NB: Schussabgabe mit Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Jarmen (LK Vorpommern-Greifswald) (ots) -



Am 13.05.2023 gegen 22:55 Uhr kam es in 17126 Jarmen zur Schussabgabe aus einer Schreckschusswaffe. Die Anruferin war Gast auf einer Jugendweihefeier und teilte über Notruf mit, dass ein augenscheinlich alkoholisierter Mann aus einem Fenster zwei Schüsse abgegeben hat. Daraufhin erfolgte der sofortige Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen der umliegenden Polizeireviere. Durch die Einsatzkräfte konnten die relevante Wohnung schnell lokalisiert und der Verantwortliche festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um einen 47jährigen deutschen Staatsangehörigen. Dieser gab die Waffe freiwillig heraus und räumte auch die Schussabgabe ein. Er selbst fühlte sich von den Feierlichkeiten in der Nachbarschaft gestört und schoss zweimal in die Blumenkästen an seiner Haustür.

Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt und eine Anzeige erstattet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille.



