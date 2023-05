POL-HRO: Senior verwechselt Gas und Bremse und verursacht Verkehrsunfall / Eine Person schwer verletzt

Rostock (ots) -



Am 13.05.202, gegen 18:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei

dem eine Person verletzt wurde.

Vor dem Aldi-Markt in der Rostocker Timmermannsstrat verwechselte ein

73 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford aus dem Landkreis Rostock

vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal. In dessen Folge schoß der PKW

ca. 5 Meter nach vorn in den auf dem Parkplatz befindlichen

Unterstand für Einkaufswagen. Ein 64-Jähriger, ebenfalls aus dem

Landkreis Rostock, der in diesem Moment dort stand, wurde zwischen

PKW und Einkaufswagen eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste zur

weiteren Behandlung mit einem Krankenwagen in eine nahegelegene

Klinik verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den

Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.



Christiane Pilz

Polizeioberkommissarin

Polizeirevier Dierkow



und



Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



