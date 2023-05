POL-HRO: Spielabbruch wegen körperlicher Auseinandersetzungen im A-Jugend Fußball

Güstrow (ots) -



Am Samstag, 13.05.2023, kam es bei einem Fußballpunktspiel der

A-Jugend in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow zu

mehreren körperlichen Auseinandersetzungen in dessen Folge das Spiel

in der zweiten Halbzeit abgebrochen werden musste.

Gegen 12:50 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine körperliche

Auseinandersetzung zwischen 6-7 Personen auf dem Sportplatz in der

Güstrower Speicherstraße.

Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei war die Partie bereits

unterbrochen.

In dem Fußballspiel der Mannschaften des Gastgebenden Güstrower SC 09

gegen den FC Anker Wismar gerieten in der 63. Spielminute beim

Spielstand von 2:0 zunächst jeweils ein Spieler der spielenden

Mannschaften zunächst verbal und in der Folge körperlich aneinander.

Dabei schlugen sich beide Spieler jeweils gegen den Oberkörper.

Anschließend kam ein weiterer Spieler des Güstrower SC 09 hinzu und

schlug dem Spieler des FC Anker Wismar einmal mit der Faust gegen den

Hals. Hierauf versuchten weitere Spieler und Betreuer der

Mannschaften die drei handelnden Spieler zu trennen und die Situation

zu beruhigen.

In diesem Zusammenhang lief auch der zuschauende Bruder eines

betroffenen Spielers der Güstrower Mannschaft aufs Spielfeld und

wollte ebenfalls auf den Spieler des FC Anker Wismar einwirken. Als

dieser einen Schlag in Richtung des Spielers ausführte traf er jedoch

den 28-jährigen Schiedsrichter im Gesicht. Daraufhin entschloss sich

der Schiedsrichter die Partie in der 64. Minute abzubrechen.

Insgesamt nahm die Polizei in diesem Zusammenhang vier Strafanzeigen

wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung auf. Die

beteiligten Spieler im Alter von 17 und 18 Jahren erhielten zudem vom

Schiedsrichter die rote Karte.



