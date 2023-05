POL-HRO: Alkoholisierter Autofahrer wich einem Reh aus und fuhr gegen einen Baum

Raduhn/ Lewitzrand (ots) -



Am 12.05.2023 gegen 22:40 Uhr meldet sich der 33-jährige deutsche Autofahrer bei der Polizei und teilt mit, dass er Ortsausgangs Raduhn Richtung Garwitz unterwegs war, einem Reh ausweichen musste und in der weiteren Folge gegen einen Baum gefahren ist.

Da andere Personen einen lauten Knall wahrgenommen haben, riefen diese parallel die 112 an, welche einen Rettungswagen und die Feuerwehr zum Einsatzort entsandten. Beim Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte lag ein Baum auf der Fahrbahn, so dass eine Vollsperrung eingerichtet wurde. Der Unfallfahrer wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab ein Wert von 1,66 Promille. Die Feuerwehr beräumte den Baum von der Fahrbahn. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von Alkohol aufgenommen. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt.



Kristin Hartfil



Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell