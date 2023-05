POL-NB: Brand in einer Lagerhalle in 17495 Kessin (LK Vorpommern-Greifswald)

Wolgast (ots) -



Am 12.05.2023, gegen 19:10 Uhr wurde der Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der Brand einer Lager in Kessin bei Groß Kiesow mitgeteilt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brach aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand in einer Lagehalle in der Feldstraße aus. Durch die alarmierten Feuerwehren der umliegenden Gemeinden konnten das Feuer schnell gelöscht und somit ein Ausbreiten der Flammen und ein größerer Schaden verhindert werden. Zur Brandbekämpfung waren insgesamt 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden in der Lagerhalle wurde auf ca. 250 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Anklam untersuchte den Brandort und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.



