POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzen Personen

Neustrelitz (LK Mecklenburgische Seenplatte) (ots) -



Am 12.05.2023, gegen 22:30 Uhr kam auf der B 193 zwischen Neustrelitz und Brustorf zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr die 23-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Ford die B 193 aus Neustrelitz in Richtung Brustorf. Kurz vor der Ortschaft Brustorf kam die Fahrzeugführerin ist bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ca. 10 m Bankette, rutschte einen 4 m tiefen Abhang hinab, prallte dann gegen einen Baum und blieb seitlich auf der Fahrerseite liegen.

Die Fahrzeugführerin und ihre 24-jährige deutsche Beifahrerin konnten sich aus dem PKW befreien. Die Fahrerin kletterte den Abhang hinauf und konnte so andere Verkehrsteilnehmer um Hilfe bitten, da ihr verunfalltes Fahrzeug nicht mehr von der Bundesstraße aus zu sehen war.

Beide Personen wurden schwerverletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Neustrelitz verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von ca. 15.000 Euro



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell