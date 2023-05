POL-HRO: Verkehrsunfall mit mehreren schwer verletzten Personen sorgte auf der A24 für mehr als vier Stunden Vollsperrung

A24/ Hagenow (ots) -



Am Freitagabend kam es auf der A24 in Fahrtrichtung Hamburg, vor der Anschlussstelle Hagenow, zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten und drei schwerverletzten Personen.



Nach bisherigen Erkenntnissen stieß eine 59-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW während eines Überholmanövers mit einem weiteren PKW zusammen. Infolgedessen gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und kamen nach rechts von der Fahrbahn ab.



Der PKW der Fahrzeugführerin überschlug sich mehrfach und kam ca. 20 Meter neben der Fahrbahn, auf einer anliegenden Grünfläche, zum Stehen und fing Feuer. Alle drei Fahrzeuginsassen waren aufgrund der schwerwiegenden Verletzungen nicht mehr in der Lage, das Fahrzeug eigenständig zu verlassen. Sie wurden durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen, bevor es vollständig ausbrannte. Durch den Fahrzeugbrand geriet die umliegende Grünfläche ebenfalls in Brand und wurde durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht.



Die 59-jährige Fahrzeugführerin wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Hamburg geflogen. Der Beifahrer ist schwerverletzt und der weitere Fahrzeuginsasse ist ebenfalls lebensbedrohlich verletzt worden. Beide wurden mittels Rettungswagen ins Krankenhaus Schwerin verbracht.



Der zweite PKW kam im rechten Bankettengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer stand unter Schock und hat sich nach medizinischer Erstversorgung selbstständig aus der ärztlichen Obhut entlassen.



Beide unfallbeteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.



Im Zuge der Bergungs- und Löscharbeiten wurde die A24 in Fahrtrichtung Hamburg für ca. viereinhalb Stunden voll gesperrt.



Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro.



Weitere Angaben können derzeit nicht getätigt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.



Marvin Gramsch



Polizeikommissar

AVPR Stolpe



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell