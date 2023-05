POL-HRO: Vier Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Kalkhorst (LK Nordwestmecklenburg) (ots) -



Am 12.05.2023 gegen 18:10 Uhr kam es am Ortseingang von Kalkhorst aus Richtung Hohen Schönberg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Personen schwer verletzt wurden.



Aus bislang unbekannter Ursache kam der 63jährige Fahrer eines Pkw Volvo mit Anhänger am Ortseingang von Kalkhorst zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr mehrere Meter einen Straßengraben. Anschließend fuhr er über einen Gehweg und weiter auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw VW Golf. Die drei Insassen dieses Fahrzeugs und der Unfallverursacher, wurden durch diesen Zusammenstoß schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Ein Rettungshubschrauber kam für die Verbringung einer 51jährigen Mitfahrerin des Golfs ebenfalls zum Einsatz.

Ein Gutachter der DEKRA wurde zur Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Verbindungsstraße von Hohen Schönberg nach Dassow war auf Grund der Unfallaufnahme bis 22:00 Uhr vollgesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



